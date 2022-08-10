Третьяк — о деле Индрашиса: не могу ничего ответить, пока всё в работе
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк ответил на вопрос о деле латвийского форварда Микса Индрашиса. Функционер не дал однозначного ответа на вопрос о нынешней ситуации.
«Есть ли общение с ИИХФ, например, по двойному контракту Индрашиса? Сейчас не могу ничего ответить, пока всё в работе», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В начале июля Индрашис подписал контракт с московским «Спартаком», из-за чего его активно начали критиковать в Латвии. После этого нападающий заключил соглашение с немецким «Швеннингер Уайлд Уингз». Контракт со «Спартаком» латвийский хоккеист не расторгал.
Ранее в КХЛ сообщили, что изучили данное дело и намереваются обращаться в соответствующие инстанции.
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