«Понимаю концепцию». Иван Чехович рассказал об адаптации в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Иван Чехович после победы в матче с «Северсталью» поделился эмоциями от игры за новый клуб.



«Ощущения от поражения? Пока тяжело сказать, только закончилась встреча. Если по игре, то подвели удаления, много лишних было. Навязывали свою игру. Было много моментов, не хватало реализации.



С чем связана нерезультативная игра в большинстве? Это наша вторая встреча после «Молота». С «Молотом» мы сыграли два периода по 15 минут. Не было шансов разыгрывать это. Не хватает опыта всё равно.



Лёд мог помешать? «Северсталь» же забила в большинстве. Не думаю, что лёд — проблема.



Как ощущаю себя в новой команде? С таким отличным коллективом, с ребятами, с отличным тренерский штабом понимаю свою роль. Понимаю концепцию», — передаёт слова Чеховича корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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