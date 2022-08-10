«Салават Юлаев» представил нетипичную красную форму, в которой сыграет на домашнем турнире
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«Салават Юлаев» представил новую форму, в которой сыграет на домашнем турнире «Кубок Республики Башкортостан» в Уфе. Комплект выполнен в нетипичных для юлаевцев стиле — основной цвет «джерси» составляет красный цвет. На рукавах и в нижней части свитера есть отделки в более классических цветах — белом и зелёном.
«Лето — время экспериментов, а мы решили удивить расцветкой игровой формы. За основу был взят комплект формы образца 1975-го года. В год, когда за команду играли легенды клуба и, в частности, недавний юбиляр Рафаил Ишматов.
Ближайшие три матча нам явно запомнятся не только яркой игрой», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале уфимцев.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Салавата».
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