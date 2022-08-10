СКА уверенно обыграл команду XHL TEAM в матче чемпионата ФХР «три на три»
Поделиться
СКА принял участие в матче чемпионата ФХР «три на три» с командой XHL TEAM. Санкт-петербургская команда одержала победу со счётом 6:3.
В составе СКА шайбами отметились Кирилл Кирсанов, Дмитрий Бучельников, а также Кирилл Танков и Матвей Кабуш, оформившие по дублю.
Отметим, что этот матч не пошёл в общий зачёт турнира.
Напомним, ранее санкт-петербургская команда завершила своё выступление на предсезонном турнире «Лига Ставок Sochi Hockey Open», прошедшем в Сочи. Подопечные Романа Ротенберга одержали четыре победы в пяти матчах турнира, суммарно набрав восемь очков. Столько же баллов набрал и омский «Авангард», однако «ястребы» обыграли армейцев в очной встрече со счётом 3:1 и благодаря этому опередили их. СКА же занял второе место.
Комментарии
- 10 августа 2022
-
21:10
-
20:54
-
20:49
-
20:37
-
20:34
-
20:29
-
20:24
-
20:17
-
20:07
-
19:43
-
19:22
-
19:16
-
18:34
-
18:05
-
17:33
-
17:10
-
17:02
-
16:49
-
16:37
-
16:27
-
16:22
-
15:50
-
15:40
-
15:32
-
15:18
-
14:45
-
14:29
-
13:57
-
13:40
-
13:31
-
13:09
-
13:04
-
12:39
-
12:28
-
12:02
Партнерский контент