СКА уверенно обыграл команду XHL TEAM в матче чемпионата ФХР «три на три»

СКА принял участие в матче чемпионата ФХР «три на три» с командой XHL TEAM. Санкт-петербургская команда одержала победу со счётом 6:3.

В составе СКА шайбами отметились Кирилл Кирсанов, Дмитрий Бучельников, а также Кирилл Танков и Матвей Кабуш, оформившие по дублю.

Отметим, что этот матч не пошёл в общий зачёт турнира.

Напомним, ранее санкт-петербургская команда завершила своё выступление на предсезонном турнире «Лига Ставок Sochi Hockey Open», прошедшем в Сочи. Подопечные Романа Ротенберга одержали четыре победы в пяти матчах турнира, суммарно набрав восемь очков. Столько же баллов набрал и омский «Авангард», однако «ястребы» обыграли армейцев в очной встрече со счётом 3:1 и благодаря этому опередили их. СКА же занял второе место.