Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА уверенно обыграл команду XHL TEAM в матче чемпионата ФХР «три на три»

СКА уверенно обыграл команду XHL TEAM в матче чемпионата ФХР «три на три»
Комментарии

СКА принял участие в матче чемпионата ФХР «три на три» с командой XHL TEAM. Санкт-петербургская команда одержала победу со счётом 6:3.

В составе СКА шайбами отметились Кирилл Кирсанов, Дмитрий Бучельников, а также Кирилл Танков и Матвей Кабуш, оформившие по дублю.

Отметим, что этот матч не пошёл в общий зачёт турнира.

Напомним, ранее санкт-петербургская команда завершила своё выступление на предсезонном турнире «Лига Ставок Sochi Hockey Open», прошедшем в Сочи. Подопечные Романа Ротенберга одержали четыре победы в пяти матчах турнира, суммарно набрав восемь очков. Столько же баллов набрал и омский «Авангард», однако «ястребы» обыграли армейцев в очной встрече со счётом 3:1 и благодаря этому опередили их. СКА же занял второе место.

Новость по теме
СКА забросил пять шайб в ворота сборной России U25, заняв 2-е место на Sochi Hockey Open
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022