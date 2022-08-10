Итоги чемпионата ФХР по хоккею в формате 3х3: «Ростов» — победитель, «Крым» — без медалей
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Чемпионат ФХР по хоккею в формате 3х3 подошёл к завершению. Победителем турнира стал «Ростов», в финале обыгравший «Краснодар» со счётом 6:4.
Таким образом, краснодарцы стали серебряными призёрами турнира. Бронзу завоевал хозяин турнира «Сочи». Без медалей остался последний участник турнира — «Крым».
Напомним, в полуфинале «Сочи» потерпел поражение в матче с «Краснодаром» — 1:3, а «Ростов» разгромил «Крым» со счётом 8:1.
Отметим, что ранее в рамках чемпионата ФХР состоялся матч между СКА и XHL TEAM, который не пошёл в общий зачёт турнира. Санкт-петербургская команда, только завершившая своё участие в Sochi Hockey Open, прошедшем в Сочи и закончившимся победой «Авангарда», одержала уверенную победу со счётом 6:3.
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