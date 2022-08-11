«Флорида» подписала пробный контракт с голкипером Хэммондом
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Голкипер Эндрю Хэммонд продолжит карьеру во «Флориде Пантерз». Как сообщает Florida Hockey News, вратарь подписал пробный контракт с американским клубом.
В прошлом сезоне 34-летний голкипер провёл в регулярном чемпионате НХЛ лишь 11 матчей. Четыре встречи он провёл в «Монреаль Канадиенс», где пропустил восемь шайб. А ещё семь встреч он провёл в «Нью-Джерси Дэвилз» и пропустил 30 шайб.
Кроме того, голкипер выступал в АХЛ за «Айову Уайлд». За эту команду у него было 11 матчей.
В НХЛ Хэммонд выступает с сезона-2013/2014. Он провёл четыре сезона в «Оттаве Сенаторз», после чего перешёл в «Колорадо Эвеланш».
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