Алексей Кудашов рассказал о первой победе московского «Динамо» в межсезонье

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги встречи с «Северсталью» (5:4) в рамках Кубка Республики Башкортостан.



«Долгожданная победа? Я уже не раз говорил: победа, не победа — не имеет значения. Идём ступенька за ступенькой, что-то исправляем, что-то улучшаем, что-то по плану делаем. Часть элементов намного лучше была, часть просто лучше, часть по-прежнему страдает. Я говорил не раз, что команда строится, команда долго строится, но, конечно, хотелось бы побыстрее. Но движение сегодня было, самоотверженность, самоотдача, были тактические действия, системность была чуть лучше, чем в прошлых играх. Тем не менее много ещё проблем, которые надо решать. Повторюсь, результат — это посредственно. Сейчас основное — подготовка.



Ранняя игра, изменили ли подготовку? Сейчас идёт предсезонка, тренируемся с утра до вечера. Поэтому какая разница: играем, тренируемся? Сейчас у всех двухразовые, трёхразовые тренировки. Три недели до начала чемпионата, никто не думает сбрасывать нагрузки», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.