Защитник «Северстали» Макеев оценил игру с московским «Динамо» на турнире в Уфе

Защитник череповецкой «Северстали» Никита Макеев подвёл итоги матча с московским «Динамо» (4:5) в рамках Кубка Республики Башкортостан, проходящего в эти дни в Уфе.



«Первое впечатление о матче? Идёт предсезонка, все готовятся, все под нагрузкой. Соответственно, бывают какие-то ошибки. Мы над этим работаем. Соответственно, такой крупный счёт. Но игра была интересной.



Что говорил тренер? Мы все работаем, тренируемся. Самое главное сейчас – набрать хорошую форму, подойти хорошо к сезону. В принципе, без какой-то паники, спокойно играли. Ничего такого тренер нам не говорил. Подсказывал какие-то ошибки. Ребята собрались, где-то подфартило», — передаёт слова Макеева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.