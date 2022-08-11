Хо-Сэнг и Мёрфи дебютируют за «Салават» в матче с «Локомотивом» на Кубке Башкортостана
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Стал известен состав уфимского «Салавата Юлаева» на матч в рамках Кубка Республики Башкортостан с ярославским «Локомотивом».
В составе подопечных Виктора Козлова впервые за клуб на лёд выйдут нападающий Джош Хо-Сэнг и защитник Райан Мёрфи.
«Салават Юлаев»:
Ежов (Вязовой);
Науменков — Коледов, Кулёмин — Кадейкин — Бочаров;
Антипин — Мёрфи, Шмелёв — Алалыкин — Хо-Сэнг;
Мухамадуллин — Цулыгин, Дроздов — Кузьмин — Башкиров;
Варлов, Мясищев, Скориков, Сучков — Аймурзин — Пустозёров.
Отметим, что 26-летний Хо-Сэнг имеет опыт выступления в Национальной хоккейной лиге за «Нью-Йорк Айлендерс», 29-летний Мёрфи также играл в НХЛ – за «Детройт Ред Уингз», «Каролину Харрикейнз», «Миннесоту Уайлд» и «Нью-Джерси Дэвилз».
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