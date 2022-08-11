Форвард московского «Динамо» Рашевский рассказал о главной проблеме в собственной игре

Нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал победу над «Северсталью» (5:4) на турнире в Уфе.



«Первая победа в межсезонье? Начали хорошо, реализовали большинство. Ещё несколько хороших голов забили. Но начались удаления у нас в третьем периоде. Из-за этого «Северсталь» сократила счёт, и, если честно, уже начали переживать, что можем эту игру упустить.



Тяготило, что не мог долго забить? Были, конечно, мысли об этом. Много думал, анализировал. Но сегодня как-то с пустой головой вышел, получилось забить. Теперь всегда так буду выходить.



Насколько разозлили поражения? На самом деле не совсем разозлили, а скорее мотивировали. Потому что каждую игру мы замечали тенденцию, что мы играли всё лучше и лучше, системнее и у нас технические какие-то моменты стали лучше получаться. Поэтому с каждой игрой мы прогрессируем и показываем более качественную игру.



Что требуют сейчас тренеры? Понятно, что быть лидером, делать результат, играть построже в обороне. Это моя проблема самая главная. Я сейчас стараюсь лучше играть в обороне», — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.