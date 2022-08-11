ЦСКА сообщил о подписании контракта с 19-летним форвардом Гайдамаком
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Пресс-служба московского ЦСКА сообщила о заключении контракта с нападающим Всеволодом Гайдамаком.
Отмечается, что права на 19-летнего хоккеиста были получены армейским клубом в прошлом году в рамках обмена с «Авангардом». Контракт между Гайдамаком и ЦСКА заключён сроком на три сезона.
В прошлом сезоне нападающий играл в Северной Америке, выступая за «Оттаву» в Хоккейной лиге Онтарио (OHL). В 64 матчах он набрал 34 (16+18) очка. До этого он провёл сезон в МХЛ за «Омских Ястребов», отметившись восемью (5+3) очками в 26 матчах.
Также Гайдамак в 2019 году стал победителем Мирового Кубка вызова в составе сборной России по своему возрасту, а в 2021 году завоевал серебряные медали юниорского чемпионата мира.
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