Голкипер «Вегаса» Ленер пропустит следующий сезон НХЛ из-за операции

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер пропустит следующий сезон Национальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.



Отмечается, что 31-летнему вратарю предстоит операция на бедре после травмы, полученной в марте 2022 года. Точные сроки его возвращения не сообщаются.



В прошедшем сезоне НХЛ на счету голкипера 44 матча, в которых он оформил один шат-аут, отразив 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,83. Ленер выступает за «Вегас» с середины сезона-2019/2020.



В общей сложности на счету вратаря 364 игры в НХЛ, он отразил 91,7% бросков по своим воротам, пропуская в среднем 2,71 шайбы за матч. Ранее Ленер выступал за «Оттаву Сенаторз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Чикаго Блэкхоукс», затем перейдя в «Вегас».