Никитин поделился мнением об игре «Локомотива» в матче с «Салаватом» на турнире в Уфе

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» (1:2) в рамках Кубка Республики Башкортостан.
«Были моменты? Это не отражает счёта на табло. Были хорошие моменты. Не только в атаке, а в принципе по игре. Скажем так, сегодня пропустили несвойственные себе голы: в обороне, с пятака, защитники не заблокировали. Хоккей состоит из двух стихий – оборона и атака. Одно помогает другому. Мы сегодня не доработали в обороне.
Кто будет на воротах в третьем матче? Всё по плану – Бочаров играет следующую игру. Бочаров – точно первый номер на сезон? Я думаю, что у нас нет ярко-выраженного первого вратаря. Каждый должен заслужить своей игрой.
Как проведём выходной? Стандартно. Завтра рефери приедет, разберём изменения в правилах. Вечером тренировка. Сейчас предсезонка, решаем определённые задачи. Приехали на турнир, результат сейчас такой, особо расслабляться не приходится», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 11 августа 2022
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