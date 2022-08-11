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Защитник «Локомотива» Марченко остался недоволен итогом матча с «Салаватом Юлаевым»

Защитник «Локомотива» Марченко остался недоволен итогом матча с «Салаватом Юлаевым»
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Защитник «Локомотива» Алексей Марченко подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:2) на Кубке Республики Башкортостан.

«Впечатления от игры? Отрицательные. Мне кажется, это очевидно. Надо выходить и выигрывать. Будут положительные эмоции. Тяжело что-то говорить, когда две игры проигрываешь. Неважно, предсезонка или нет. Всё равно к сезону готовишься, и оно как бы морально настраивает тебя на сезон, на победу. Надо перестроиться, поговорить.

Много моментов? У нас всегда много хороших моментов. Дело не в хороших моментах, дело в голах. Можно без моментов. Забивать голы и выигрывать игру. Цель хоккея – забить больше голов.

Играю в паре с молодыми защитниками? Все играют. Поставили Симу – пытаемся ему подсказать какие-то моменты. Но он сам всё понимает, хорошо играет», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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