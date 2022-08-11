Пресс-служба «Динамо» показала фото форварда О'Делла, прибывшего с семьёй в Москву

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл прилетел в Москву вместе с семьёй, сообщает пресс-служба бело-голубых.



«Почти 36 часов в пути — Оди с семьёй наконец-то в Москве», — сообщает телеграм-канал «Динамо».

Напомним, в середине марта 2022 года О'Делл принял решение покинуть московский клуб. Ранее канадец выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Сочи», магнитогорский «Металлург» и «Сибирь».



В прошедшем плей-офф Кубка Гагарина 32-летний форвард принял участие в семи встречах, в которых забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач, суммарно набрав восемь очков при общей полезности «+3». В общей сложности на счету О'Делла 282 встречи в КХЛ, он набрал 161 (72+89) балл при показателе полезности «+36».