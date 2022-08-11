Пресс-служба «Динамо» показала фото форварда О'Делла, прибывшего с семьёй в Москву
Поделиться
Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл прилетел в Москву вместе с семьёй, сообщает пресс-служба бело-голубых.
«Почти 36 часов в пути — Оди с семьёй наконец-то в Москве», — сообщает телеграм-канал «Динамо».
Напомним, в середине марта 2022 года О'Делл принял решение покинуть московский клуб. Ранее канадец выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Сочи», магнитогорский «Металлург» и «Сибирь».
В прошедшем плей-офф Кубка Гагарина 32-летний форвард принял участие в семи встречах, в которых забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач, суммарно набрав восемь очков при общей полезности «+3». В общей сложности на счету О'Делла 282 встречи в КХЛ, он набрал 161 (72+89) балл при показателе полезности «+36».
Комментарии
- 12 августа 2022
-
00:04
- 11 августа 2022
-
23:53
-
23:22
-
22:49
-
22:15
-
21:39
-
21:37
-
21:32
-
20:56
-
20:53
-
20:29
-
20:12
-
20:04
-
19:37
-
19:22
-
19:08
-
18:53
-
18:30
-
17:43
-
17:17
-
17:09
-
17:00
-
16:56
-
16:42
-
16:11
-
15:43
-
15:29
-
14:47
-
14:16
-
13:22
-
13:14
-
12:44
-
11:41
-
11:32
-
11:01
Партнерский контент