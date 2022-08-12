Сборная Финляндии по буллитам обыграла Чехию на молодёжном чемпионате мира — 2022
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Сборная Финляндии одержала победу над командой Чехии в серии буллитов в рамках группового этапа молодёжного чемпионата мира со счётом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс».
В составе финской команды заброшенными шайбами отметились нападающие Роби Ярвентие и Аату Рятю, а также защитник Каспер Пуутио. У чехов голы забили форварды Ярослав Хмеларж, Иржи Кулих и Ян Мышак.
В серии буллитов точными бросками отметились Роби Ярвентие и Каспер Симонтайваль у Финляндии, а единственную попытку у чехов реализовал Ян Мышак.
После двух матчей Финляндия набрала пять очков и возглавляет группу А, на счету Чехии четыре балла после двух игр, она занимает вторую строчку.
U20 ЧМ-2022. Группа A
11 августа 2022, четверг. 21:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
4 : 3
Б
Чехия U20
0:1 Хмеларж – 06:36 (5x5) 0:2 Кулих (Мышак) – 11:31 (5x4) 1:2 Ярвентие (Хеймосалми, Кемелль) – 16:28 (5x4) 2:2 Пуутио (Симонтайваль, Юрмо) – 23:39 (5x5) 3:2 Рятю (Хирвонен, Ниемеля) – 50:24 (5x5) 3:3 Мышак (Гут, Кулих) – 52:38 (5x5) 4:3 Симонтайваль – 65:00 (ПБ)
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