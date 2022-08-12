Сборная Финляндии по буллитам обыграла Чехию на молодёжном чемпионате мира — 2022

Сборная Финляндии одержала победу над командой Чехии в серии буллитов в рамках группового этапа молодёжного чемпионата мира со счётом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс».



В составе финской команды заброшенными шайбами отметились нападающие Роби Ярвентие и Аату Рятю, а также защитник Каспер Пуутио. У чехов голы забили форварды Ярослав Хмеларж, Иржи Кулих и Ян Мышак.



В серии буллитов точными бросками отметились Роби Ярвентие и Каспер Симонтайваль у Финляндии, а единственную попытку у чехов реализовал Ян Мышак.



После двух матчей Финляндия набрала пять очков и возглавляет группу А, на счету Чехии четыре балла после двух игр, она занимает вторую строчку.