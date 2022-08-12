Галиев — о переходе в «Ак Барс»: люблю играть там, где есть шанс выигрывать трофеи

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев рассказал о причинах перехода из московского «Динамо», целях на предстоящий сезон КХЛ и работе с Олегом Знарком.
«Почему решил уйти из «Динамо»? Во-первых, «Ак Барс» проявлял сильный интерес. Пять лет назад я знал, что эта команда претендует на кубки. Люблю играть там, где есть шанс выигрывать трофеи, есть страсть. В «Динамо» у нас тоже была хорошая команда. Просто акцент сделали на молодёжь, а я не считаю себя молодым – 30 лет уже.
В прошлом сезоне у «Динамо» был сильный состав. Почему всухую проиграли серию плей-офф? В четвёртой игре мы вели 3:0, могли сократить отрыв в серии. Может, потом где-то повезло бы нам. Не знаю, что стало. Прямо расклеились, тяжело морально, когда одна за другой залетают шайбы.
Не сожалею, что сейчас не играю в одном звене с Шипачёвым, как в «Динамо»? Вообще спокойно. Как тренер видит, так и должно быть. Будут какие-то перестановки, не будут, я не знаю. Самое главное, чтобы они приносили результат.
Какую цель для себя на сезон ставлю по статистике? По личной статистике вообще не буду смотреть, хочу Кубок Гагарина выиграть. Я думаю, все ребята тоже хотят кубок. А то смотришь постоянно матчи в мае, все кубки поднимают.
Со Знарком ранее не работал? Мы виделись, когда он приезжал перед Кубком мира – с ребятами знакомился, смотрел на них. Мы сходили на один ужин с его тренерским штабом по сборной. Но где-то в карьере не пересекались, сейчас в первый раз.
Я наслышан, какой Знарок тренер, что очень требовательный. Считаю, так и должно быть в таком клубе, как «Ак Барс». И с таким подбором игроков. Мы все прекрасно понимаем, что от нас требуется, какие у нас задачи. Тяжёлые или лёгкие тренировки – неважно, нужно смириться и выполнять задания, которые есть на сегодняшний день», — цитирует Галиева «Татар-информ».
- 12 августа 2022
-
12:21
-
11:32
-
11:26
-
10:51
-
10:04
-
09:28
-
09:00
-
08:39
-
08:24
-
07:32
-
03:34
-
00:04
- 11 августа 2022
-
23:53
-
23:22
-
22:49
-
22:15
-
21:39
-
21:37
-
21:32
-
20:56
-
20:53
-
20:29
-
20:12
-
20:04
-
19:37
-
19:22
-
19:08
-
18:53
-
18:30
-
17:43
-
17:17
-
17:09
-
17:00
-
16:56
-
16:42