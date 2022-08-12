Галиев — о переходе в «Ак Барс»: люблю играть там, где есть шанс выигрывать трофеи

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев рассказал о причинах перехода из московского «Динамо», целях на предстоящий сезон КХЛ и работе с Олегом Знарком.



«Почему решил уйти из «Динамо»? Во-первых, «Ак Барс» проявлял сильный интерес. Пять лет назад я знал, что эта команда претендует на кубки. Люблю играть там, где есть шанс выигрывать трофеи, есть страсть. В «Динамо» у нас тоже была хорошая команда. Просто акцент сделали на молодёжь, а я не считаю себя молодым – 30 лет уже.



В прошлом сезоне у «Динамо» был сильный состав. Почему всухую проиграли серию плей-офф? В четвёртой игре мы вели 3:0, могли сократить отрыв в серии. Может, потом где-то повезло бы нам. Не знаю, что стало. Прямо расклеились, тяжело морально, когда одна за другой залетают шайбы.



Не сожалею, что сейчас не играю в одном звене с Шипачёвым, как в «Динамо»? Вообще спокойно. Как тренер видит, так и должно быть. Будут какие-то перестановки, не будут, я не знаю. Самое главное, чтобы они приносили результат.



Какую цель для себя на сезон ставлю по статистике? По личной статистике вообще не буду смотреть, хочу Кубок Гагарина выиграть. Я думаю, все ребята тоже хотят кубок. А то смотришь постоянно матчи в мае, все кубки поднимают.



Со Знарком ранее не работал? Мы виделись, когда он приезжал перед Кубком мира – с ребятами знакомился, смотрел на них. Мы сходили на один ужин с его тренерским штабом по сборной. Но где-то в карьере не пересекались, сейчас в первый раз.



Я наслышан, какой Знарок тренер, что очень требовательный. Считаю, так и должно быть в таком клубе, как «Ак Барс». И с таким подбором игроков. Мы все прекрасно понимаем, что от нас требуется, какие у нас задачи. Тяжёлые или лёгкие тренировки – неважно, нужно смириться и выполнять задания, которые есть на сегодняшний день», — цитирует Галиева «Татар-информ».