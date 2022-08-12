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The Athletic ответил на вопрос, наносит ли погоня Овечкина за Гретцки вред «Вашингтону»

The Athletic ответил на вопрос, наносит ли погоня Овечкина за Гретцки вред «Вашингтону»
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Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир ответил на вопрос, наносит ли стремление Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ вред интересам «Вашингтон Кэпиталз».

«Я не уверен, что это большая проблема, — по крайней мере, я так чувствую.

В прошлом сезоне казалось, что голевые подвиги Овечкина привели к тому, что Алекс стал более активным. Это также создало дополнительное «топливо» — как называет это Лавиолетт (Питер Лавиолетт, главный тренер «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата») — на тренировках, на скамейке запасных, особенно вначале, когда команда столкнулась с некоторыми проблемами из-за травм.

Я ожидаю такое же мощное продолжение погони в начале этого сезона, когда Овечкин начнёт преследование Горди Хоу и станет вторым по заброшенным шайбам в истории НХЛ. Овечкин войдёт в сезон, отставая всего на 22 точных броска от нового места», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.

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