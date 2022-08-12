В матче «Металлург» — «Автомобилист» произошли две драки с разницей в пять секунд

В эти минуты в Магнитогорске проходит матч предсезонного турнира «Мемориал Ромазана», в котором хозяева, «Металлург», встречаются с «Автомобилистом». К середине третьего периода счёт 3:3.

В середине второго игрового отрезка «Автомобилист» провёл неудачную атаку, в ходе которой Павел Куликов врезался в голкипера магнитогорцев Илью Набокова. Это не понравилось хозяевам площадки. В итоге молодой нападающий Никита Гребёнкин устроил драку с защитником Алексеем Василевским. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.

Спустя всего пять секунд после возобновления матча случилась ещё одна драка. В этот раз в кулачном поединке сошлись Филипп Майе и Дмитрий Жукенов. Им также выписали пятиминутные удаления, а игрок «Автомобилиста» также получил «2+10». Владимира Кузнецова удалили на 10 минут за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Видео моментов можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».