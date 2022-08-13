Американский журналист уверен, что Овечкин не сможет забить 50 голов в 37 лет

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен сомневается, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин доберётся до отметки в 50 заброшенных шайб в будущем сезоне.

«Нет, он не сможет. И я скажу больше, даже не получив вопроса. Я никогда не буду сомневаться в способности Овечкина забивать, но вновь требовать 50 голов в 37 лет, потенциально без центрального нападающего Никласа Бекстрёма, который выбыл на весь сезон из-за операции на бедре, и, вероятно, без форварда Тома Уилсона — по крайней мере, в первой половине сезона — из-за операция на колене… это будет очень трудно. Он не будет окружён талантами такого же уровня. По идее, из-за этого Овечкина должно быть легче сдержать. Овечкин, без сомнения, пробьёт себе путь к 40 голам в этом сезоне. Дайте ему дюйм — и у него появляется шанс забросить. Но в прошлом сезоне он стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 50 голов. Теперь нам интересно, сможет ли он сделать это снова в 37 лет. И малейший регресс — даже при условии, что он сыграет полные 82 матча, — будет значить, что он не дойдёт до 50 голов. Плюс ещё один год для его тела, когда Ови будет окружён меньшим числом конкретных талантливых игроков, несущих угрозу сопернику, означает, что Овечкин не дойдёт до 50 голов. Он приблизится к этому рубежу. Но не перейдёт его.

Раз уж мы начали, давайте поиграем с математикой. За последние пять сезонов Овечкин забил 222 гола в 353 матчах. Это в среднем 0,63 гола за встречу, что составляет в среднем 51 гол за 82 матча. Замечательно. Но, как я уже сказал, он очень близок к тому, чтобы оказаться не на нужной стороне отметки в 50 шайб. За последние четыре полных сезона Овечкин провёл в среднем 77 матчей и забил 49 голов за сезон. В прошлом году он забросил 50 шайб в 77 встречах, что соответствует статистике. Но теперь он на год старше, и его тело прогнало несколько лишних миль. Он был в ударе в конце прошлого сезона, забив 18 голов в своих последних 24 матчах и восемь голов в последних 10-ти. Вот как он добрался до рубежа в 50 голов. Теперь мы нелепо заявляем, что ему нужно вновь побыть в ударе, чтобы набрать 50 ещё раз. Может быть, я пну себя (фигурально, не буквально) за то, что поставил против Овечкина, но 50 голов опять же слишком большая натяжка для меня, чтобы отступить от своего решения. Я поставлю на 45 голов Овечкина, и это надо отпраздновать. Он обгонит Гретцки, больше не забросив 50 голов за сезон", — приводит слова Розена официальный сайт НХЛ.

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