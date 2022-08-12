Сайт НХЛ — о перспективах «Питтсбурга»: игроки не помолодели, у них было много травм

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен ответил на вопрос о тройке лучших команд в столичном дивизионе.

«1. «Нью-Йорк Рейнджерс».

2. «Каролина Харрикейнз».

3. «Питтсбург Пингвинз».



Это та же тройка, что и в прошлом сезоне, только «Рейнджерс» и «Харрикейнз» поменялись местами: «Нью-Йорк» переместился на первое место, а «Каролина» — на второе. Я должен отдать преимущество «рейнджерам» из-за Игоря Шестёркина, забравшего приз лучшему вратарю НХЛ в прошлом сезоне. «Харрикейнз» получили удар, когда объявили, что Пасиоретти выбыл на шесть месяцев, потому что ему нужна операция, чтобы восстановить порванный ахилл. «Харрикейнз» потеряли центрального нападающего Винсента Трочека, ушедшего в «Рейнджерс», и подумали, что Пасиоретти внесёт необходимый вклад для его замены. Вместо этого он может не играть до февраля.

Мне становится интересно после «Рейнджерс» и «Харрикейнз». «Пингвинз» — третьи, потому что у нас пока нет чёткого представления об «Айлендерс». Если Кадри перейдёт к «Айлендерс» и они получат ещё одного защитника-левшу, я, возможно, склонюсь к тому, чтобы поставить их на третье место, а «Питтсбург» понизить до четвёртого. У меня есть сомнения по поводу защиты «Питтсбурга», не считая Криса Летанга, и я беспокоюсь об их здоровье, так как «пингвины» — самая старая команда в лиге сейчас. В прошлом сезоне у игроков было много травм, а в межсезонье они не помолодели. Но «Айлендерс» ещё не в полном составе, и, честно говоря, присутствие Майка Салливана на скамейке «Пингвинз» всё равно может подтолкнуть их к победе. Он хороший тренер», — приводит слова Розена официальный сайт НХЛ.