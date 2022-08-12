Зарипов: «Ак Барс» находится под нагрузками, понимаем, над чем надо работать

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов высказался после победы в товарищеском матче с «Витязем» (3:1).
«Витязь» — это быстрая и молодая команда. Уверен, что она даст бой любому сопернику в сезоне. С чем связано большое количество удалений? Бывают такие матчи, это предсезонка, и здесь концентрация не схожа с официальными матчами. Нормальное явление. С другой стороны, потренировали меньшинство. В эти проблемы можно включить несколько критериев. В принципе, команда находится под хорошими нагрузками, где-то и это тоже сказывается. Сейчас понимаем, над чем надо работать.
Моё самочувствие? Сегодня всё было отлично, но это вторая встреча на предсезонке. Был такой хороший игровой тонус, и вся игра проходила в хорошем темпе. Понятно, что где-то я не успевал на какие-то мгновения, но ещё есть время до сезона — будем работать. А так, по самочувствию всё было хорошо», — сказал Зарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Гудковым.
- 12 августа 2022
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