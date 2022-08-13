Пашнин: СКА усилился по сравнению с прошлым сезоном. Кубок Гагарина по силам

Защитник санкт-петербургского СКА Михаил Пашнин поделился ожиданиями от следующего сезона КХЛ, а также рассказал об амбициях клуба на завоевание Кубка Гагарина.



«Давно хотел играть в Питере. В Магнитогорске тоже хорошая организация и команда. Если бы что-то там было не так, они бы не дошли до финала в том году. Чуть-чуть, правда, не хватило… Но я хотел играл в Питере, поэтому выбрал Питер. Имею в виду и организацию, и город, и всё остальное. В Питере всегда одна задача – выиграть Кубок, и мне это очень интересно. Если говорить про город, то в 2020 году мы провели здесь карантин, уехали за город в Рощино всей семьёй, очень понравилось.



СКА провёл хорошую селекцию. Это видно и слышно из интервью, от людей из прессы. Команда 100% усилилась по сравнению с прошлым сезоном. Молодых ребят уже в прошлом году подключали, они поднабрались опыта, их уже и молодыми нельзя назвать. Это уже основные игроки. В команде много игроков, конкуренция хорошая. Думаю, это будет всех подстёгивать. По силам ли этому СКА Кубок Гагарина? Сто процентов, всё по силам», — сказал Пашнин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.



Полное интервью с Михаилом Пашниным читайте на «Чемпионате»: