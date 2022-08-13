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Кудашов — о Кубке Башкортостана: «Динамо» выполнило те задачи, которые ставило

Кудашов — о Кубке Башкортостана: «Динамо» выполнило те задачи, которые ставило
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги турнира в Уфе после поражения в игре с «Локомотивом» (0:1, бул.).

«Те задачи, которые ставили, считаю, выполнили. Потому что были наработки, которые делали на тренировке. Готовились к этому турниру, непосредственно проверяли, что делали на тренировках. Я считаю, что в этом плане мы справились. А сегодняшняя игра и счёт подтверждают, что она была обоюдоострая и равная. Поэтому такой счёт.

Нерезультативная игра? Вратари хорошо играли. Хорошие моменты создавала и одна, и другая команда, но вратари играли здорово.

Каждый раньше играл за противоположный клуб? На самом деле какая-то мотивация, наверное, была. Они выполняют свою работу, хорошо играют в воротах — и один, и второй. Было достаточно моментов, большинства. Давайте лучше найдём позитив: как играли в меньшинстве. Не давали возможно сделать точные броски, блокировали шайбу, правильно располагались.

Уровень турнира и соперников? Мы выполнили то, что хотели. Не все очки добрали, но, думаю, любой тренер скажет, что на этом этапе самое важное — другое. Мы увидели, что мы делали и куда дальше движемся. Общий уровень: все команды сейчас в приблизительно одинаковом состоянии, соответствующем этому периоду времени. Думаю, хороший турнир с хорошим подбором команд и исполнителей», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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