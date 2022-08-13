Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Куньлунь» обыграл «Витязь» в товарищеском матче

«Куньлунь» обыграл «Витязь» в товарищеском матче
Комментарии

В Балашихе на стадионе «Арена Балашиха» завершился товарищеский матч. Встречались «Витязь» и Куньлунь Ред Стар». Встреча закончилась победой «Куньлуня» со счётом 4:1.

Уже на 3-й минуте Арсений Крицын открыл счёт. Ещё через две минуты Патрик Фу удвоил преимущество китайского клуба. На 7-й минуте Ярослав Бусыгин отыграл одну шайбу. Но затем ещё в первом периоде по шайбе забросили Люк Локхарт и Данила Сачков.

Очередной сезон КХЛ стартует в начале сентября. В минувшем сезоне Кубок Гагарина завоевал ЦСКА, обыгравший в финальной серии «Металлург». Итоговый счёт в серии 4-3.

«Куньлунь» в прошлом сезоне выйти в плей-офф не сумел.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
13 августа 2022, суббота. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Крицын (Щербатов, Сачков) – 02:35 (5x5)   0:2 Фу (Кейн, Осипов) – 04:50 (5x5)   1:2 Бусыгин (Ежов) – 07:38 (5x3)   1:3 Локхарт (Пу, Фрэм) – 11:33 (5x5)   1:4 Сачков (Афанасьев, Кейн) – 16:24 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022