«Куньлунь» обыграл «Витязь» в товарищеском матче

В Балашихе на стадионе «Арена Балашиха» завершился товарищеский матч. Встречались «Витязь» и Куньлунь Ред Стар». Встреча закончилась победой «Куньлуня» со счётом 4:1.



Уже на 3-й минуте Арсений Крицын открыл счёт. Ещё через две минуты Патрик Фу удвоил преимущество китайского клуба. На 7-й минуте Ярослав Бусыгин отыграл одну шайбу. Но затем ещё в первом периоде по шайбе забросили Люк Локхарт и Данила Сачков.

Очередной сезон КХЛ стартует в начале сентября. В минувшем сезоне Кубок Гагарина завоевал ЦСКА, обыгравший в финальной серии «Металлург». Итоговый счёт в серии 4-3.

«Куньлунь» в прошлом сезоне выйти в плей-офф не сумел.