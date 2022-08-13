Разин подвёл итоги выступления «Северстали» на турнире в Уфе

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги турнира в Уфе. Команда из Череповца набрала два очка и заняла третье место.
«Мы в третий раз на этом турнире. Спасибо организаторам, что нас приглашают. Здесь красочно, замечательно. Несмотря на лето, для нас созданы все условия для подготовки. Хочу сказать спасибо организаторам, поздравить «Салават» с победой на турнире и в сегодняшнем матче.
Идёт обычная подготовка. Я думаю, зрителям мы сегодня доставили удовольствие. Моменты были у нас, у соперника. К сожалению, мы свои не реализовали. Соперник реализовал. Это, скажем так, обычные слова. Но так и есть. В хоккее выигрывает тот, кто забивает, а не тот, кто удерживает счёт.
Впечатления от игры молодёжи? Все ребята оставили хорошее впечатление. Мы сейчас плодотворно готовимся к сезону. Нет задачи выиграть. Мы дали нагрузку, посмотрели, как ребята её переносят, как под нагрузкой действуют. Как действуют в той или иной ситуации, как воспринимают наши требования. Потихонечку, на ступеньку вперёд, мы движемся к сезону, к чемпионату.
Планы команды на ближайшее время? У команды сейчас три дня выходных. Ребята заслужили отдых. Мы были в длинной поездке. Плюс два цикла – ударный и технико-тактический — с этим турниром мы закончили. Людям, тем более спортсменам, после тяжёлых нагрузок нужно отдыхать, пусть отдыхают. 17-го числа приступаем к полноценным тренировкам», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 13 августа 2022
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