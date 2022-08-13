Кныжов пропустит полгода из-за очередной травмы

Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов порвал ахилл на тренировке, об этом сообщает пресс-служба клуба. Россиянин уже перенёс операцию. Теперь он пропустит полгода.



В прошлом году у россиянина уже была серьёзная травма, из-за которой он пропустил весь сезон. Тогда у Николая возникли осложнения после попадания инфекции.



Ранее сам 24-летний россиянин посетовал на долгое восстановления из-за инфекции. Он объяснил, что инфекция попала в рану после одной из операций. В итоге ему пришлось принимать сильные антибиотики. После этого российский защитник потерял в массе, но готовился восстановить форму во время летнего перерыва. Теперь его возвращение на лёд затянется ещё на шесть месяцев.