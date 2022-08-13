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Кныжов пропустит полгода из-за очередной травмы

Кныжов пропустит полгода из-за очередной травмы
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Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов порвал ахилл на тренировке, об этом сообщает пресс-служба клуба. Россиянин уже перенёс операцию. Теперь он пропустит полгода.

В прошлом году у россиянина уже была серьёзная травма, из-за которой он пропустил весь сезон. Тогда у Николая возникли осложнения после попадания инфекции.

Ранее сам 24-летний россиянин посетовал на долгое восстановления из-за инфекции. Он объяснил, что инфекция попала в рану после одной из операций. В итоге ему пришлось принимать сильные антибиотики. После этого российский защитник потерял в массе, но готовился восстановить форму во время летнего перерыва. Теперь его возвращение на лёд затянется ещё на шесть месяцев.

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