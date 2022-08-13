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Шведский хоккеист — об отъезде из КХЛ: просто ощущал, что мне нельзя возвращаться в Россию

Шведский хоккеист — об отъезде из КХЛ: просто ощущал, что мне нельзя возвращаться в Россию
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Бывший защитник челябинского «Трактора» Лоуренс Пилут, подписавший контракт с «Баффало Сэйбрз», высказался об игре в России. Шведский хоккеист два года играл в КХЛ.

«Я просто ощущал… что мне нельзя туда возвращаться. После начала спецоперации я уже морально не был готов играть в России.

Я чувствовал волнение. Имею в виду, что ничего от нас не зависело. И я, и другие легионеры имели на руках контракты. Поэтому мы не могли просто взять и уехать. Однако, как только сезон подошёл к концу, мы как можно быстрее разъехались по домам. Это было действительно странное время.

На второй год в «Тракторе» у меня всё было прекрасно. Я чувствовал, что вырос. Хоть и очков я набирал не так много, мне кажется, я показывал достаточно солидный хоккей. А когда подошло время плей-офф, я получил шанс проверить свои силы на уровне ещё выше… полагаю, тогда я на самом деле стал более универсальным и смог обрести стабильность», — приводит слова Пилута Buffalo News.

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