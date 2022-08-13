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Сборная США забросила семь шайб в ворота Австрии на МЧМ-2022

Сборная США забросила семь шайб в ворота Австрии на МЧМ-2022
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В Канаде состоялся очередной матч молодёжного чемпионата мира. В группе B встречались сборные Австрии и США.

Матч завершился крупной победой американцев, которые забросили семь безответных шайб в ворота соперника. Четыре из них побывали в воротах австрийцев уже в первом периоде. На 1-й минуте отличился Уайатт Кайзер. Вскоре он оформил дубль. Также в первой двадцатиминутке по шайбе забросили Мэтт Коронато и Ред Савадж.

Во втором периоде Картер Мазур оформил дубль. А в третьей двадцатиминутке Саша Пастухов установил окончательный счёт.

Сборная США лидирует в группе B, набрав девять очков. Австрия занимает последнее место, не набрав ни одного очка.

В группе B также выступают сборные Германии, Швейцарии и Швеции.

U20 ЧМ-2022. Группа B
13 августа 2022, суббота. 21:00 МСК
Австрия U20
Окончен
0 : 7
США U20
0:1 Кайзер (Коронато) – 00:54 (5x5)   0:2 Коронато (Кули, Нис) – 02:32 (5x5)   0:3 Кайзер (Савадж, Дюран) – 11:40 (5x5)   0:4 Савадж (Мур, Дюран) – 18:26 (5x5)   0:5 Мазур (Пастухов, Бордело) – 27:01 (5x5)   0:6 Мазур (Бордело, Самоскевич) – 27:58 (5x4)   0:7 Пастухов (Страмел, Пирт) – 59:19 (5x5)
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