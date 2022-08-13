Сборная США забросила семь шайб в ворота Австрии на МЧМ-2022

В Канаде состоялся очередной матч молодёжного чемпионата мира. В группе B встречались сборные Австрии и США.



Матч завершился крупной победой американцев, которые забросили семь безответных шайб в ворота соперника. Четыре из них побывали в воротах австрийцев уже в первом периоде. На 1-й минуте отличился Уайатт Кайзер. Вскоре он оформил дубль. Также в первой двадцатиминутке по шайбе забросили Мэтт Коронато и Ред Савадж.



Во втором периоде Картер Мазур оформил дубль. А в третьей двадцатиминутке Саша Пастухов установил окончательный счёт.



Сборная США лидирует в группе B, набрав девять очков. Австрия занимает последнее место, не набрав ни одного очка.

В группе B также выступают сборные Германии, Швейцарии и Швеции.