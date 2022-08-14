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Айрленд – о назначении в «Куньлунь»: это был не единственный вариант в КХЛ

Айрленд – о назначении в «Куньлунь»: это был не единственный вариант в КХЛ
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд прокомментировал собственное назначение в команду КХЛ. Он признался, что им интересовались и другие клубы.

«Это был не единственный вариант в КХЛ. Для меня было важно то, что я знал команду, и мне импонировали цели, которые «Ред Стар» ставят перед собой не только сиюминутно, но и по развитию организации в целом. Важным фактором стало то, что я знал людей из команды, из клуба и мне понравилось, как они относятся к своим рабочим и профессиональным обязанностям.

Мне здесь очень нравится, всё здорово! У нас замечательная арена, где есть отличный тренажёрный зал, комфортные раздевалки и вкусное питание. Вся команда, все сотрудники работают как единое целое, всё организованно и дисциплинированно, продумана каждая мелочь, каждый нюанс, который может сказаться на итоговом результате. Так что я считаю, что в этом сезоне будет реально добиться результатов, которые команды не смогла достичь в предыдущие годы, потому что все нацелены на реализацию только максимальных задач», — сказал Айрленд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.

Полное интервью с Грегом Айрлендом читайте на «Чемпионате»:

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