Минское «Динамо» забросило шесть шайб в ворота ЦСКА в предсезонном матче
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В Минске (Беларусь) во Дворце спорта состоялся товарищеский матч. Местное «Динамо» принимало ЦСКА. Матч закончился победой хозяев со счётом 6:1.
Уже в первом периоде команды забросили четыре шайбы. Счёт на 9-й минуте открыл Владимир Алистров. Ещё через две минуты Брэндон Козун удвоил преимущество хозяев. Вскоре Егор Кузьминов отыграл одну шайбу, но ещё до сирены Алистров оформил дубль.
После перерыва Павел Варфоломеев увеличил счёт. Затем он оформил дубль, а в третьем периоде Сергей Сапего поставил точку.
Напомним, что ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне в финальной серии ЦСКА обыграл «Металлург» (4-3).
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
14 августа 2022, воскресенье. 12:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Алистров (Емелин) – 08:30 (5x5) 2:0 Козун (Алистров) – 10:03 (5x5) 2:1 Кузьминов (Юртайкин) – 11:41 (5x5) 3:1 Алистров (Гилмор, Спунер) – 12:43 (5x4) 4:1 Варфоломеев (Алистров, Пинчук) – 24:35 (5x4) 5:1 Варфоломеев (Лалонд, Спунер) – 47:36 (5x3) 6:1 Сапего (Мартынов) – 57:49 (5x5)
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