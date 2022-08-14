Вадим Шипачёв рассказал об ощущениях от игры в одном звене с Александром Радуловым

Нападающий казанского «Ак Барса» Вадим Шипачёв подвёл итоги товарищеского матча с московским «Спартаком» (2:3).



«Сегодня «Ак Барс» выглядел тяжеловато, до сих пор находимся под нагрузками? Это отговорки для слабых. Сейчас всех грузят, все играют на одинаковом льду, какой бы он ни был. Проиграли сегодня, что тут сказать. Всегда хочется побеждать. Выходить просто покататься? Я так не хочу. Хотя сегодня очень плохой матч был.



Большинство – это пока плохой компонент в нашей команде, будем над ним работать, исправлять на льду.



В раздевалке со всеми нормальный контакт? Вообще всё спокойно. Те, кого ставят сейчас на игры, понимают, что у нас есть пять равных звеньев, но столько заявить нельзя. Будет ротация состава. Перед нами стоит серьёзная задача, все будут терпеть. Нет такого, чтобы кто-то сыграл по 15-16 минут. Раньше все в своих клубах играли больше.



Как ощущения от игры с Александром Радуловым в одной тройке? У него по-прежнему много энергии? Конечно, энергии много, надо его «кормить» шайбами. Разговариваем с ним, ищем взаимопонимание, розыгрыши в большинстве и равных составах. Надо вкатываться через игры, на тренировках всё равно не промоделировать всех ситуаций, которые бывают в матчах», — цитирует Шипачёва пресс-служба клуба.