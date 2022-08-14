Тарасов: Знарок всегда может поставить на место тех, кто расслабится в «Ак Барсе»

Нападающий «Ак Барса» Даниил Тарасов прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» (2:3), посвящённом памяти Владимира Шадрина.



«Мы сегодня мало бросали, а когда бросали, то человек у них хорошо накрывал. Тренируем, нарабатываем большинство, много времени этому уделяем. Сегодня оно не получилось – соперник использовал большинство, а мы – нет. Конечно, во второй бригаде не хватало Зарипова. Когда он играет, то такой мастер всегда может нарисовать гол из ничего, а сегодня его не хватало.



Первая бригада большинства может играть по две минуты, а вторая будет сидеть? Думаю, что эти ребята, что Вадик, что остальные, для этого сюда и приехали. На них будет делаться ставка, что они будут забивать большинство. Поэтому, если они будут играть по две минуты, значит, так и надо.



Помогаю ли Галиеву и Войнову адаптироваться к Казани? Они и сами всё знают, Стас жил здесь больше, чем я. Я сам только адаптировался, а у них проблем тут никаких не будет, тем более что организация у нас на самом высоком уровне.



Конечно, у разных тренеров отличаются предсезонные сборы. У каждого тренера своё видение по физподготовке. Где-то в этом году мы не бегали то, что делали раньше. Были хорошие сборы, дай бог, что побыстрее отойдём от нагрузок и будем готовы к третьему сентября. Главное, в полной готовности подойти к старту сезона.



Давят ли на команду ожидания от нас? В этом есть как плюсы, так и минусы. Все команды будут настраиваться на нас с двойной силой, но у нас есть Олег Валерьевич, который, если надо, всегда может вставить и поставить на место тех, кто расслабится или ещё что-то, поэтому проблем быть не должно», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Гудковым.