Бурмистров — о статусе фаворита сезона: «Ак Барс» вообще на это не смотрит и не обсуждает

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» (2:3), посвящённом памяти Владимира Шадрина.
«Хорошо поработали и продолжаем ещё работать, находимся под нагрузками. Но сейчас все команды находятся под ними, и играть нелегко. Классно, что сегодня собрался народ, всегда приятно играть при болельщиках, атмосфера была хорошей. Единственное – лёд, конечно, был не очень, но это лето, поэтому здесь всё как обычно.
Игра в большинстве? Ребята хорошо играют, делают своё дело, надеюсь, что в сезоне всё будет ещё лучше.
Главное, чтобы всё хорошо было в сезоне, сейчас это не столь важно. Нам главное зайти в сезон в максимальной форме, чтобы ничего не болело и мы хорошо себя чувствовали.
Мы являемся главным фаворитом сезона? Мы не смотрим на это вообще, не обсуждаем», — сказал Бурмистров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Гудковым.
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