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Расписание матчей шестого игрового дня молодёжного чемпионата мира — 2022

Расписание матчей шестого игрового дня молодёжного чемпионата мира — 2022
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Сегодня, 14 августа, в Эдмонтоне (Канада) пройдёт шестой игровой день в рамках молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года.

В ночь с 14 на 15 августа пройдёт три встречи:

11 августа, 21:00 мск: Финляндия — Словакия;
12 августа, 1:00 мск: Чехия — Латвия;
12 августа, 5:00 мск: США — Швеция.

В группе А девять баллов после трёх игр в активе Канады. Пять очков после двух встреч у Финляндии, следом идёт Чехия с четырьмя баллами за три игры. Словакия имеет в своём активе два очка после трёх матчей, у Латвии — один балл.

В группе В у США девять очков после трёх игр, у Швеции и Германии — по шесть баллов. Швейцария и Австрия не набрали баллов за три проведённых встречи.

Напомним, молодёжную сборную России на МЧМ-2022 заменила команда Латвии.

Таблица МЧМ-2022
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