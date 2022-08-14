Расписание матчей шестого игрового дня молодёжного чемпионата мира — 2022
Поделиться
Сегодня, 14 августа, в Эдмонтоне (Канада) пройдёт шестой игровой день в рамках молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года.
В ночь с 14 на 15 августа пройдёт три встречи:
11 августа, 21:00 мск: Финляндия — Словакия;
12 августа, 1:00 мск: Чехия — Латвия;
12 августа, 5:00 мск: США — Швеция.
В группе А девять баллов после трёх игр в активе Канады. Пять очков после двух встреч у Финляндии, следом идёт Чехия с четырьмя баллами за три игры. Словакия имеет в своём активе два очка после трёх матчей, у Латвии — один балл.
В группе В у США девять очков после трёх игр, у Швеции и Германии — по шесть баллов. Швейцария и Австрия не набрали баллов за три проведённых встречи.
Напомним, молодёжную сборную России на МЧМ-2022 заменила команда Латвии.
Комментарии
- 14 августа 2022
-
18:54
-
18:36
-
17:50
-
17:48
-
17:46
-
17:34
-
17:05
-
16:41
-
16:15
-
15:41
-
15:36
-
14:50
-
14:40
-
14:39
-
14:30
-
14:19
-
13:41
-
12:52
-
12:36
-
12:00
-
11:30
-
11:29
-
11:25
-
11:10
-
10:50
-
10:30
-
10:30
-
10:22
-
09:48
-
09:29
-
08:53
-
08:51
-
08:40
-
03:37
- 13 августа 2022
-
23:55
Партнерский контент