«Вашингтон» предполагает, что Бекстрём пропустит весь регулярный сезон НХЛ после операции

В «Вашингтон Кэпиталз» предполагают, что нападающий клуба Никлас Бекстрём пропустит весь предстоящий регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги, сообщает The Athletic.



34-летний швед в середине июня перенёс операцию по восстановлению левого бедра. Сообщалось, что игрок может завершить карьеру. Бекстрём рассчитывает, что сможет набрать форму и вернуться в хоккей.



В прошедшем регулярном сезоне НХЛ форвард пропустил половину чемпионата из-за аналогичной операции. Он принял участие в 47 матчах сезона-2021/2022, в которых записал в свой актив шесть голов и 25 результативных передач. В плей-офф НХЛ он провёл шесть матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.



Отметим, что контракт шведа с кэпхитом $ 9,2 млн рассчитан до конца сезона-2024/2025.