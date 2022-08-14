Р. Ротенберг поделился информацией о подготовке СКА к регулярному чемпионату КХЛ

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о подготовке клуба к предстоящему сезону Континентальной хоккейной лиги.



«Продуктивно проводим текущий микроцикл в Сочи. Много работаем на льду, оттачиваем тактику, ведь скоро будем проверять схемы в деле на домашнем турнире Пучкова в Петербурге.



Отмечу молодых ребят, которые очень стараются и выдерживают наши требования. Они работают наравне со всеми и каждый день доказывают, что наши чемпионы МХЛ уже готовы к взрослому хоккею и полноценной игре за основу.



Сейчас подводим всех к одному знаменателю по физической форме, чтобы в конце августа уже определиться с составом, который начнёт регулярный чемпионат КХЛ», – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.