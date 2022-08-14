Р. Ротенберг поделился информацией о подготовке СКА к регулярному чемпионату КХЛ
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о подготовке клуба к предстоящему сезону Континентальной хоккейной лиги.
«Продуктивно проводим текущий микроцикл в Сочи. Много работаем на льду, оттачиваем тактику, ведь скоро будем проверять схемы в деле на домашнем турнире Пучкова в Петербурге.
Отмечу молодых ребят, которые очень стараются и выдерживают наши требования. Они работают наравне со всеми и каждый день доказывают, что наши чемпионы МХЛ уже готовы к взрослому хоккею и полноценной игре за основу.
Сейчас подводим всех к одному знаменателю по физической форме, чтобы в конце августа уже определиться с составом, который начнёт регулярный чемпионат КХЛ», – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.
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