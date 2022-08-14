Сборная Финляндии разгромила Словакию на МЧМ-2022, забросив девять шайб

Сборная Финляндии обыграла команду Словакии в рамках группового этапа молодёжного чемпионата мира 2022 года со счётом 9:3 (2:1, 4:1, 3:1). Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Мяяття, Каспер Симонтайваль (оба — дубль), а также Рони Хирвонен, Аату Рятю, Оливер Капанен, Калле Вяйсянен и Каспер Пуутио. У словаков отличились Петер Репчик, Сервац Петровски и Либор Немец.
Сборная Финляндии после трёх матчей занимает второе место в группе А, заработав восемь очков. В активе словацкой команды два балла за четыре встречи, они располагаются на четвёртой строчке, завершив выступления на групповом этапе.
В следующем матче финны сыграют с Канадой (16 августа, начало — в 1:00 по московскому времени).
- 14 августа 2022
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