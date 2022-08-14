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Сборная Финляндии разгромила Словакию на МЧМ-2022, забросив девять шайб

Сборная Финляндии разгромила Словакию на МЧМ-2022, забросив девять шайб
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Сборная Финляндии обыграла команду Словакии в рамках группового этапа молодёжного чемпионата мира 2022 года со счётом 9:3 (2:1, 4:1, 3:1). Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Мяяття, Каспер Симонтайваль (оба — дубль), а также Рони Хирвонен, Аату Рятю, Оливер Капанен, Калле Вяйсянен и Каспер Пуутио. У словаков отличились Петер Репчик, Сервац Петровски и Либор Немец.

Сборная Финляндии после трёх матчей занимает второе место в группе А, заработав восемь очков. В активе словацкой команды два балла за четыре встречи, они располагаются на четвёртой строчке, завершив выступления на групповом этапе.

В следующем матче финны сыграют с Канадой (16 августа, начало — в 1:00 по московскому времени).

U20 ЧМ-2022. Группа A
14 августа 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
9 : 3
Словакия U20
1:0 Симонтайваль (Хирвонен) – 00:35 (5x5)   1:1 Репчик (Грох) – 07:42 (5x5)   2:1 Мяяття – 14:02 (5x4)   3:1 Хирвонен (Симонтайваль, Пуутио) – 20:24 (5x4)   3:2 Петровски (Петровицки, Немец) – 27:04 (5x5)   4:2 Мяяття (Ярвентие, Кемелль) – 31:42 (5x4)   5:2 Рятю (Кемелль) – 36:41 (5x5)   6:2 Капанен (Рафкин, Ярвентие) – 38:08 (5x5)   7:2 Вяйсянен (Мяэнпяя, Раяниеми) – 46:11 (5x5)   7:3 Немец (Петровицки, Мишак) – 49:16 (5x5)   8:3 Симонтайваль (Пуутио, Рятю) – 51:45 (5x4)   9:3 Пуутио (Рятю, Ниемеля) – 55:17 (5x4)
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