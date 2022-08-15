Латвия уверенно обыграла Чехию на МЧМ-2022 и вышла в 1/4 финала турнира

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч группы А молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022, в котором Чехия принимала Латвию. Встреча завершилась уверенной победой номинальных гостей со счётом 5:2.
В составе латвийцев хет-трик оформил защитник Ральф Бергманис, ещё по шайбе на счету Мартина Лавиньша и Райнерса Руллерса. За Чехию забрасывали Михал Гут и Станислав Свозил.
Таким образом, Латвия сумела одержать первую победу на турнире после трёх поражений кряду – от Финляндии (1:6), Канады (2:5) и Словакии (2:3 бул.). Чехия продлила свою неудачную серию до трёх матчей подряд – ранее они уступили Финляндии (3:4 бул.) и Канаде (1:5), а стартовали на турнире они с победы над Словакией (5:4).
В турнирной таблице группы А Латвия занимает третье место в таблице и опережает Чехию лишь по дополнительным показателям – у обоих сборных по четыре очка. Таким образом, латвийцы впервые пробились в четвертьфинал соревнований.
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