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Результаты матчей шестого игрового дня молодёжного чемпионата мира — 2022

Результаты матчей шестого игрового дня молодёжного чемпионата мира — 2022
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На молодёжном чемпионате мира по хоккею состоялся шестой игровой день. На турнире были сыграны три матча.

В группе A встретились команды Словакии и Финляндии, где финны одержали крупную победу со счётом 9:3.

В составе победителей отличились Каспер Симонтайваль (дубль), Йоэль Мяяття (дубль), Рони Хирвонен, Аату Рятю, Оливер Капанен, Калле Вяйсянен, Каспер Пуутио. У словаков голы на счету Петера Ребчика, Серваца Петровски и Либора Немеца.

U20 ЧМ-2022. Группа A
14 августа 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
9 : 3
Словакия U20
1:0 Симонтайваль (Хирвонен) – 00:35 (5x5)   1:1 Репчик (Грох) – 07:42 (5x5)   2:1 Мяяття – 14:02 (5x4)   3:1 Хирвонен (Симонтайваль, Пуутио) – 20:24 (5x4)   3:2 Петровски (Петровицки, Немец) – 27:04 (5x5)   4:2 Мяяття (Ярвентие, Кемелль) – 31:42 (5x4)   5:2 Рятю (Кемелль, Ниемеля) – 36:41 (5x5)   6:2 Капанен (Рафкин, Ярвентие) – 38:08 (5x5)   7:2 Вяйсянен (Мяэнпяя, Раяниеми) – 46:11 (5x5)   7:3 Немец (Петровицки, Мишак) – 49:16 (5x5)   8:3 Симонтайваль (Пуутио, Рятю) – 51:45 (5x4)   9:3 Пуутио (Рятю, Ниемеля) – 55:17 (5x4)

Ещё в одной встрече группы A встречались сборные Чехии и Латвии. Победу в матче одержали латвийцы – 5:2.

За Чехию в этой встрече забили Михал Гут и Станислав Свозил. У Латвии отличились Мартин Лавиньш, Райнерс Руллерс, также хет-трик на счету Ральфа Бергманиса.

U20 ЧМ-2022. Группа A
15 августа 2022, понедельник. 01:00 МСК
Чехия U20
Окончен
2 : 5
Латвия U20
0:1 Лавиньш (Брантс) – 04:30 (5x5)   0:2 Руллерс (Витолиньш, Озолиньш) – 12:21 (5x5)   1:2 Гут (Мышак, Свозил) – 16:43 (5x4)   2:2 Свозил (Хаузер, Урбан) – 29:33 (5x5)   2:3 Бергманис (Дукурс) – 31:15 (5x5)   2:4 Бергманис (Силкалнс, Равинскис) – 37:38 (5x4)   2:5 Бергманис – 58:41 (en)

В группе B сборная США переиграла Швецию 3:2 и обеспечила себе место в плей-офф. У шведов голы забили Эмиль Андре и Оке Стаккестад. У американцев голами отметились Бретт Берард и Мэтт Коронато (дубль)

U20 ЧМ-2022. Группа B
15 августа 2022, понедельник. 05:00 МСК
США U20
Окончен
3 : 2
Швеция U20
1:0 Берард (Бордело, Хьюз) – 06:35 (5x4)   2:0 Коронато (Кули, Нис) – 25:37 (5x5)   3:0 Коронато (Слаггерт, Кули) – 45:26 (5x5)   3:1 Андре (Валлиндер, Магнуссон) – 51:38 (5x5)   3:2 Стаккестад (Андре, Олауссон) – 58:45 (6x4)
Турнирная таблица МЧМ-2022
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