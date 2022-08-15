Результаты матчей шестого игрового дня молодёжного чемпионата мира — 2022

На молодёжном чемпионате мира по хоккею состоялся шестой игровой день. На турнире были сыграны три матча.



В группе A встретились команды Словакии и Финляндии, где финны одержали крупную победу со счётом 9:3.



В составе победителей отличились Каспер Симонтайваль (дубль), Йоэль Мяяття (дубль), Рони Хирвонен, Аату Рятю, Оливер Капанен, Калле Вяйсянен, Каспер Пуутио. У словаков голы на счету Петера Ребчика, Серваца Петровски и Либора Немеца.

Ещё в одной встрече группы A встречались сборные Чехии и Латвии. Победу в матче одержали латвийцы – 5:2.



За Чехию в этой встрече забили Михал Гут и Станислав Свозил. У Латвии отличились Мартин Лавиньш, Райнерс Руллерс, также хет-трик на счету Ральфа Бергманиса.

В группе B сборная США переиграла Швецию 3:2 и обеспечила себе место в плей-офф. У шведов голы забили Эмиль Андре и Оке Стаккестад. У американцев голами отметились Бретт Берард и Мэтт Коронато (дубль)