Чешский форвард — о поражении от Латвии: мы получили пощёчину. Но это даже хорошо

Нападающий сборной Чехии Томаш Урбан прокомментировал поражение от команды Латвии на МЧМ-2022.
«Латвийцы были лучше в усердии и энтузиазме. Примерно в 90% случаев они справлялись лучше и заслуженно победили. Они вложили всё в эту победу.
От себя и от всей команды я могу сказать, что мы тоже сделали всё, что могли. К сожалению, для латвийцев всё обернулось лучше. Но, конечно, нам нужно готовиться к четвертьфиналу.
Мы плохо подготовились к этой игре. Если бы мы провели всю игру так, как играли в третьем периоде, то результат был бы другим. Мы должны были действовать, как латвийцы, которые добавили борьбы и энтузиазма в свою игру. Я не хочу оценивать своё выступление. Больше всего мне жаль, что мы проиграли. Мы не можем себе этого позволить на таком турнире, как МЧМ.
Мы получили пощёчину. Но это даже хорошо. А теперь мы будем готовиться к четвертьфиналу и сделаем всё, чтобы показать, на что мы способны. Мы должны играть так, как в матче с Финляндией», – цитирует Урбана Hokej.cz.
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