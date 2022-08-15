Цветков — о Федотове: чисто ЦСКА подстава, 100%. Просто парень не продлил контракт

Экс-нападающий СКА Сергей Цветков обвинил ЦСКА в том, что голкипера Ивана Федотова отправили на военную службу.



«Что касается Федотова, то это натуральный кошмар! Чисто цээсковская подстава, сто процентов. Просто парень не продлил контракт. Должен был поехать в «Филадельфию», а вместо этого его, образно говоря, засунули в подводную лодку. Это же ненормально.



В советское время призывали в ЦСКА или СКА, но чтобы прямо в часть… Помню, Коля Маслов, когда был молодой, чудил – его тоже один раз забрали. А у меня была такая ситуация: на хоккеиста Цветкова претендовали одновременно ЦСКА и СКА.



Позвонил Валентин Александрович Быстров из Ленинграда, мол, приезжай! Пришла повестка, я побежал к своему тренеру в Череповце Голеву: «Меня в армию забирают!» Он отвечает: «Покупай билет и дуй в Ленинград!» Из ЦСКА тоже пришла разнарядка в военкомат. Получается, что вечером я вылетел в город на Неве, а ко мне домой пришли милиционеры.



Отец вообще ничего не понимает. Как это так? Человек сбежал от армии, его с наручниками пришли брать. Я родителям позвонил и слышу: «Ты же дезертир! Что творишь?» Еле смог объяснить. Представляете, сколько маманя тогда натерпелась? Потом уже приехал в Вологду, в центральный военкомат, документы забрал», – цитирует Цветкова «Спорт уик-энд».