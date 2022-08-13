«Эти ребята — атлеты, а не солдаты!» В США возмущены отношением к Федотову и М. Воробьёву

Журналист The Hockey News Адам Прото высказался о ситуациях российских хоккеистов Ивана Федотова и Михаила Воробьёва. Первый в мае подписал контракт с «Филадельфией Флайерз», а в июле был задержан в Санкт-Петербурге и отправлен в Северодвинск для прохождения военной службы. Второй, выступая в России за СКА, был обвинён в даче взятки с целью уклонения от воинской службы.



«Хочется верить, что у двух проспектов «Филадельфии» Ивана Федотова и Михаила Воробьёва всё в конце концов сложится хорошо. Игроки вошли в число миллионов пострадавших в России. Обоим по 25 лет. В родной стране они были обвинены в уклонении от воинской службы. Парни попали в кошмарную ситуацию, и они заслуживают получить поддержку всеми возможными путями.



Федотова задержали в июле. Судебный процесс по его делу планируется на ближайшие месяцы. Воробьёву тем временем и вовсе светит 12 лет тюрьмы за дачу взятки для того, чтобы получить военный билет.



Понятное дело, что эта ситуация является абсолютно возмутительной. Эти ребята — атлеты, а не солдаты! Однако они попали в лапы. Ассоциация игроков НХЛ должна приложить все усилия, чтобы освободить этих парней и защитить других игроков, которые могут быть несправедливо ввязаны в политические дела. Лучше случая, чтобы на самом деле сплотиться, и придумать сложно», — приводит слова Прото The Hockey News.

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