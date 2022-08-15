Расписание матчей седьмого игрового дня молодёжного чемпионата мира — 2022

Сегодня, 15 августа, в Эдмонтоне (Канада) пройдёт седьмой игровой день в рамках молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года.



В ночь с 15 на 16 августа состоятся три встречи:



15 августа, 21:00 мск: Швейцария — Австрия;

16 августа, 1:00 мск: Канада — Финляндия;

16 августа, 5:00 мск: Швеция — Германия.



В группе А девять баллов после трёх игр в активе Канады. Восемь очков после трёх встреч у Финляндии, следом идут Чехия и Латвия с четырьмя баллами за четыре игры. Словакия потеряла шансы на выход в плей-офф, в её активе два балла за четыре встречи.



В группе В у США 12 очков после четырёх игр, у Швеции и Германии — по шесть баллов. Швейцария и Австрия не набрали баллов за три проведённых встречи.



Напомним, молодёжную сборную России на МЧМ-2022 заменила команда Латвии.