Канада уверенно разобралась с Финляндией в заключительной игре на групповом этапе МЧМ-2022

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022, в котором сошлись представители группы А – сборные Канады и Финляндии. Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 6:3.
В составе «кленовых листьев» отличились Бреннан Отман, Тайсон Фёрстер, Коннор Бедард, Ридли Грейк, Мэйсон Мактавиш и Уильям Дюфур (пустые ворота). За номинальных гостей забрасывали Самуэль Хелениус, Йоаким Кемелль и Роби Ярвентие.
Таким образом, Канада прошла групповой этап одержав победу в каждом из матчей – над Латвией (5:2), Словакией (11:1), Чехией (5:1) и, соответственно, Финляндией (5:1). С 12 очками они уверенно выиграли группу А.
Финляндия же потерпела первое поражение на групповой стадии, ранее они победили Латвию (6:1), Чехию (4:3 бул.) и Словакию (9:3). Им удалось финишировать на втором месте в группе А с восемью очками.
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