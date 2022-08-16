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Канада уверенно разобралась с Финляндией в заключительной игре на групповом этапе МЧМ-2022

Канада уверенно разобралась с Финляндией в заключительной игре на групповом этапе МЧМ-2022
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022, в котором сошлись представители группы А – сборные Канады и Финляндии. Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 6:3.

В составе «кленовых листьев» отличились Бреннан Отман, Тайсон Фёрстер, Коннор Бедард, Ридли Грейк, Мэйсон Мактавиш и Уильям Дюфур (пустые ворота). За номинальных гостей забрасывали Самуэль Хелениус, Йоаким Кемелль и Роби Ярвентие.

Таким образом, Канада прошла групповой этап одержав победу в каждом из матчей – над Латвией (5:2), Словакией (11:1), Чехией (5:1) и, соответственно, Финляндией (5:1). С 12 очками они уверенно выиграли группу А.

Финляндия же потерпела первое поражение на групповой стадии, ранее они победили Латвию (6:1), Чехию (4:3 бул.) и Словакию (9:3). Им удалось финишировать на втором месте в группе А с восемью очками.

Статистика МЧМ-2022.
U20 ЧМ-2022. Группа A
16 августа 2022, вторник. 01:00 МСК
Канада U20
Окончен
6 : 3
Финляндия U20
1:0 Отман (Целльвегер, Бедард) – 06:21 (5x5)   2:0 Фёрстер (Грейг, Кормье) – 12:14 (5x4)   3:0 Бедард (Мактавиш, Кормье) – 17:19 (5x5)   3:1 Хелениус (Вяйсянен, Лиукас) – 19:03 (5x5)   4:1 Грейг (Joshua Roy, Целльвегер) – 20:31 (5x5)   5:1 Мактавиш (Целльвегер, Джонсон) – 36:17 (5x4)   5:2 Кемелль (Ниемеля, Рятю) – 43:07 (5x5)   5:3 Ярвентие (Кемелль, Хеймосалми) – 56:23 (6x4)   6:3 Дюфур (Остапчук, Мактавиш) – 58:13 (en)
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