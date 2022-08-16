Расписание четвертьфинальных матчей молодёжного чемпионата мира — 2022

В среду, 17 августа, в Эдмонтоне (Канада) состоятся четвертьфинальные матчи в рамках молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года.



Стало известно расписание встреч в рамках 1/4 финала:



19:00 мск, Финляндия — Германия;

22:30 мск, Швеция — Латвия;

18 августа, 2:00 мск, Канада — Швейцария;

18 августа, 5:30 мск, США — Чехия.



Полуфинальные встречи пройдут 19-20 августа, матч за третье место и финал — в ночь с 20 на 21 августа мск.



Напомним, молодёжный чемпионат мира должен был состояться в декабре 2021 года — январе 2022 года, но с коронавирусной обстановкой был перенесён на лето 2022 года. Молодёжная сборная России по хоккею позже была отстранена от участия по решению ИИХФ, россиян на турнире заменила команда Латвии.