Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание четвертьфинальных матчей молодёжного чемпионата мира — 2022

Расписание четвертьфинальных матчей молодёжного чемпионата мира — 2022
Комментарии

В среду, 17 августа, в Эдмонтоне (Канада) состоятся четвертьфинальные матчи в рамках молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года.

Стало известно расписание встреч в рамках 1/4 финала:

19:00 мск, Финляндия — Германия;
22:30 мск, Швеция — Латвия;
18 августа, 2:00 мск, Канада — Швейцария;
18 августа, 5:30 мск, США — Чехия.

Полуфинальные встречи пройдут 19-20 августа, матч за третье место и финал — в ночь с 20 на 21 августа мск.

Напомним, молодёжный чемпионат мира должен был состояться в декабре 2021 года — январе 2022 года, но с коронавирусной обстановкой был перенесён на лето 2022 года. Молодёжная сборная России по хоккею позже была отстранена от участия по решению ИИХФ, россиян на турнире заменила команда Латвии.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022