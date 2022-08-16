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«Металлург» уверенно обыграл «Нефтехимик» в первом матче на Кубке президента Казахстана

«Металлург» уверенно обыграл «Нефтехимик» в первом матче на Кубке президента Казахстана
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Магнитогорский «Металлург» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в стартовом матче Кубка президента Республики Казахстан со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Денис Зернов, Данила Юров, Павел Акользин и Семён Кошелев. Единственный гол у «Нефтехимика» забил форвард Евгений Митякин.

Сегодня, 16 августа, на турнире состоится ещё одна встреча: хозяин турнира — «Барыс» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» (16:30 мск). Отметим, что Кубок завершится 19 августа.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 откроется матчем за Кубок Открытия между «Магниткой» и ЦСКА. Встреча пройдёт в Москве 1 сентября.

Кубок президента Республики Казахстан. Кубок президента РК
16 августа 2022, вторник. 12:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Кошелев (Неколенко) – 15:42 (5x5)   0:2 Акользин (Кошелев, Неколенко) – 29:30 (5x5)   0:3 Юров (Чибисов, Орехов) – 31:28 (5x3)   1:3 Митякин (Порядин, Овитю) – 44:46 (5x4)   1:4 Зернов – 59:36 (en)
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