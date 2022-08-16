«Металлург» уверенно обыграл «Нефтехимик» в первом матче на Кубке президента Казахстана

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в стартовом матче Кубка президента Республики Казахстан со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Денис Зернов, Данила Юров, Павел Акользин и Семён Кошелев. Единственный гол у «Нефтехимика» забил форвард Евгений Митякин.
Сегодня, 16 августа, на турнире состоится ещё одна встреча: хозяин турнира — «Барыс» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» (16:30 мск). Отметим, что Кубок завершится 19 августа.
Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 откроется матчем за Кубок Открытия между «Магниткой» и ЦСКА. Встреча пройдёт в Москве 1 сентября.
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