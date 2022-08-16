Стала известна зарплата американского новичка «Салавата Юлаева» Хмелевски
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«Салават Юлаев» в нынешнее межсезонье подписал однолетнее соглашение с американским нападающим Александром Хмелевски. Хоккеист будет получать в российском клубе 50 млн рублей в год, сообщает «Спорт-экспресс».
В минувшем сезоне нападающий провёл 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» и отдал восемь результативных передач. Также он выступал в Американской хоккейной лиге за «Сан-Хосе Барракуду» и в 47 встречах отметился 37 набранными баллами: забросил 12 шайб и отдал 25 передач.
«Салават» в прошлом сезоне завершил регулярку на третьем месте в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф. В первом раунде уфимцы переиграли «Сибирь», но во втором уступили челябинскому «Трактору».
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