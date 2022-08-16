Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стала известна зарплата американского новичка «Салавата Юлаева» Хмелевски

Стала известна зарплата американского новичка «Салавата Юлаева» Хмелевски
Комментарии

«Салават Юлаев» в нынешнее межсезонье подписал однолетнее соглашение с американским нападающим Александром Хмелевски. Хоккеист будет получать в российском клубе 50 млн рублей в год, сообщает «Спорт-экспресс».

В минувшем сезоне нападающий провёл 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» и отдал восемь результативных передач. Также он выступал в Американской хоккейной лиге за «Сан-Хосе Барракуду» и в 47 встречах отметился 37 набранными баллами: забросил 12 шайб и отдал 25 передач.

«Салават» в прошлом сезоне завершил регулярку на третьем месте в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф. В первом раунде уфимцы переиграли «Сибирь», но во втором уступили челябинскому «Трактору».

Новость по теме
Американский новичок «Салавата» Хмелевски прибыл в Уфу. Его встретили угощением
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022