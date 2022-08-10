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Американский новичок «Салавата» Хмелевски прибыл в Уфу. Его встретили угощением

Американский новичок «Салавата» Хмелевски прибыл в Уфу. Его встретили угощением
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23-летний американский нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски прилетел в Уфу, где его встретили местным угощением. Об этом объявил известный агент Дэн Мильштейн на своей странице в «Твиттере».

«Хмелевски в целости и сохранности прибыл в Уфу, чтобы присоединиться к «Салавату» в новом сезоне!» — говорится в сообщении.

Фото: «Твиттер» Дэна Мильштейна

Фото можно посмотреть в «Твиттере» агента Дэна Мильштейна.

Напомним, текущим летом Хмелевски заключил однолетнее соглашение с «Салаватом». Ранее американский нападающий выступал в НХЛ за «Сан-Хосе», в составе которого провёл 24 матча, набрав 10 (0+10) очков при показателе полезности «0». Также он выступал в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуду» и в 47 встречах отметился 37 набранными баллами: забросил 12 шайб и отдал 25 передач.

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