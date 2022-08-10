Американский новичок «Салавата» Хмелевски прибыл в Уфу. Его встретили угощением

23-летний американский нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски прилетел в Уфу, где его встретили местным угощением. Об этом объявил известный агент Дэн Мильштейн на своей странице в «Твиттере».
«Хмелевски в целости и сохранности прибыл в Уфу, чтобы присоединиться к «Салавату» в новом сезоне!» — говорится в сообщении.
Фото: «Твиттер» Дэна Мильштейна
Фото можно посмотреть в «Твиттере» агента Дэна Мильштейна.
Напомним, текущим летом Хмелевски заключил однолетнее соглашение с «Салаватом». Ранее американский нападающий выступал в НХЛ за «Сан-Хосе», в составе которого провёл 24 матча, набрав 10 (0+10) очков при показателе полезности «0». Также он выступал в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуду» и в 47 встречах отметился 37 набранными баллами: забросил 12 шайб и отдал 25 передач.
- 10 августа 2022
-
17:33
-
17:10
-
17:02
-
16:49
-
16:37
-
16:27
-
16:22
-
15:50
-
15:40
-
15:32
-
15:18
-
14:45
-
14:29
-
13:57
-
13:40
-
13:31
-
13:09
-
13:04
-
12:39
-
12:28
-
12:02
-
11:45
-
11:20
-
11:01
-
10:44
-
10:34
-
10:24
-
09:30
-
09:07
-
08:51
-
08:26
-
08:20
-
08:03
-
07:45
-
07:03