На «СКА Арене» смонтирован первый верхний блок архитектурного фасада

На площадке «СКА Арены» строители приступили к новому этапу монтажа металлоконструкций фасада. Первый монтажный блок из двух верхних ферм архитектурного козырька весом 190 тонн и длиной 80 метров подняли на проектную высоту свыше 45 метров.



Генеральный директор строительной компании «Сфера» Роман Мустафин подчеркнул, что всего таких элементов будет 33, длина их будет составлять от 80 до 96 метров, вес самого большого блока составит 206 тонн. Полностью завершить работы по монтажу металлоконструкций фасада планируется в декабре 2022 года.

Сейчас общая строительная готовность здания арены составляет свыше 80%. Завершаются работы по монтажу светопрозрачного контура фасада и покрытия кровли, монтируются инженерные сети, ведётся отделка внутренних помещений. На прилегающей территории парка продолжается высадка деревьев и идёт подготовка территорий под дальнейший монтаж спортивных площадок.